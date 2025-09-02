Charli3 (C3) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.04129238 24-satna najviša cijena $ 0.0425644 Najviša cijena ikada $ 4.19 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.23% Promjena cijene (1D) -1.25% Promjena cijene (7D) -6.21%

Charli3 (C3) cijena u stvarnom vremenu je $0.04199541. Tijekom protekla 24 sata, C3trgovalo je između najniže cijene $ 0.04129238 i najviše cijene $ 0.0425644, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena C3 je $ 4.19, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, C3 se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, -1.25% u posljednjih 24 sata i -6.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Charli3 (C3)

Tržišna kapitalizacija $ 1.50M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.20M Količina u optjecaju 35.67M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Charli3 je $ 1.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju C3 je 35.67M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.20M.