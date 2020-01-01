Charles the Chad (CHAD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Charles the Chad (CHAD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Charles the Chad (CHAD) Informacije Born from the relentless mockery of Charles Hoskinson, Charles the Chad emerged as the ultimate avenger. Built from haters’ insults, he dismantles critics with meme-fueled muscles and unyielding wit. His purpose? To obliterate misinformation and leave ignorance face down in the dirt. Trolls crumble as he flips narratives, turning scorn into dust. Charles the Chad isn’t just a defender of Cardano—he’s a symbol of resilience, proving innovation thrives even under fire. Službena web stranica: https://charlesthechad.com/ Kupi CHAD odmah!

Charles the Chad (CHAD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Charles the Chad (CHAD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.45M $ 2.45M $ 2.45M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.45M $ 2.45M $ 2.45M Povijesni maksimum: $ 0.03519658 $ 0.03519658 $ 0.03519658 Povijesni minimum: $ 0.00152588 $ 0.00152588 $ 0.00152588 Trenutna cijena: $ 0.00245094 $ 0.00245094 $ 0.00245094 Saznajte više o cijeni Charles the Chad (CHAD)

Charles the Chad (CHAD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Charles the Chad (CHAD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CHAD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CHAD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CHAD tokena, istražite CHAD cijenu tokena uživo!

CHAD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CHAD? Naša CHAD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CHAD predviđanje cijene tokena odmah!

