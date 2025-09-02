Charles the Chad (CHAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00270099 $ 0.00270099 $ 0.00270099 24-satna najniža cijena $ 0.00290414 $ 0.00290414 $ 0.00290414 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00270099$ 0.00270099 $ 0.00270099 24-satna najviša cijena $ 0.00290414$ 0.00290414 $ 0.00290414 Najviša cijena ikada $ 0.03519658$ 0.03519658 $ 0.03519658 Najniža cijena $ 0.00152588$ 0.00152588 $ 0.00152588 Promjena cijene (1H) +0.29% Promjena cijene (1D) -4.52% Promjena cijene (7D) -9.26% Promjena cijene (7D) -9.26%

Charles the Chad (CHAD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00277008. Tijekom protekla 24 sata, CHADtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00270099 i najviše cijene $ 0.00290414, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHAD je $ 0.03519658, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00152588.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHAD se promijenio za +0.29% u posljednjih sat vremena, -4.52% u posljednjih 24 sata i -9.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Charles the Chad (CHAD)

Tržišna kapitalizacija $ 2.77M$ 2.77M $ 2.77M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.77M$ 2.77M $ 2.77M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Charles the Chad je $ 2.77M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHAD je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.77M.