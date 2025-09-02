CHARLES (CHARLES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02701715 $ 0.02701715 $ 0.02701715 24-satna najniža cijena $ 0.02881934 $ 0.02881934 $ 0.02881934 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.02701715$ 0.02701715 $ 0.02701715 24-satna najviša cijena $ 0.02881934$ 0.02881934 $ 0.02881934 Najviša cijena ikada $ 0.127588$ 0.127588 $ 0.127588 Najniža cijena $ 0.00979852$ 0.00979852 $ 0.00979852 Promjena cijene (1H) -0.26% Promjena cijene (1D) -3.14% Promjena cijene (7D) +4.10% Promjena cijene (7D) +4.10%

CHARLES (CHARLES) cijena u stvarnom vremenu je $0.02706987. Tijekom protekla 24 sata, CHARLEStrgovalo je između najniže cijene $ 0.02701715 i najviše cijene $ 0.02881934, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHARLES je $ 0.127588, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00979852.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHARLES se promijenio za -0.26% u posljednjih sat vremena, -3.14% u posljednjih 24 sata i +4.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CHARLES (CHARLES)

Tržišna kapitalizacija $ 814.36K$ 814.36K $ 814.36K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 814.36K$ 814.36K $ 814.36K Količina u optjecaju 30.04M 30.04M 30.04M Ukupna količina 30,035,997.0 30,035,997.0 30,035,997.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CHARLES je $ 814.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHARLES je 30.04M, s ukupnom količinom od 30035997.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 814.36K.