Charged Particles Cijena danas

Trenutačna cijena Charged Particles (IONX) danas je $ 0.00102036, s promjenom od 3.87% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije IONX u USD je $ 0.00102036 po IONX.

Charged Particles trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 81,506, s količinom u optjecaju od 79.88M IONX. Tijekom posljednja 24 sata, IONX trgovao je između $ 0.00098597 (niska) i $ 0.00111071 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 2.75, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00082139.

U kratkoročnim performansama, IONX se kretao +0.23% u posljednjem satu i -3.68% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Charged Particles (IONX)

Tržišna kapitalizacija $ 81.51K$ 81.51K $ 81.51K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 102.04K$ 102.04K $ 102.04K Količina u optjecaju 79.88M 79.88M 79.88M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

