Chappyz (CHAPZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00981464$ 0.00981464 $ 0.00981464 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.05% Promjena cijene (1D) +0.37% Promjena cijene (7D) -5.19% Promjena cijene (7D) -5.19%

Chappyz (CHAPZ) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHAPZtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHAPZ je $ 0.00981464, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHAPZ se promijenio za -0.05% u posljednjih sat vremena, +0.37% u posljednjih 24 sata i -5.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chappyz (CHAPZ)

Tržišna kapitalizacija $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Količina u optjecaju 7.67B 7.67B 7.67B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chappyz je $ 1.41M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHAPZ je 7.67B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.84M.