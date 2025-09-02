Više o CHAOS

CHAOS Informacije o cijeni

CHAOS Službena web stranica

CHAOS Tokenomija

CHAOS Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

chaos and disorder Logotip

chaos and disorder Cijena (CHAOS)

Neuvršten

1 CHAOS u USD cijena uživo:

$0.00013812
$0.00013812$0.00013812
+2.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena chaos and disorder (CHAOS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:18:56 (UTC+8)

chaos and disorder (CHAOS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.100274
$ 0.100274$ 0.100274

$ 0
$ 0$ 0

+1.91%

+2.86%

-1.53%

-1.53%

chaos and disorder (CHAOS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHAOStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHAOS je $ 0.100274, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHAOS se promijenio za +1.91% u posljednjih sat vremena, +2.86% u posljednjih 24 sata i -1.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu chaos and disorder (CHAOS)

$ 137.82K
$ 137.82K$ 137.82K

--
----

$ 137.82K
$ 137.82K$ 137.82K

999.84M
999.84M 999.84M

999,839,886.186268
999,839,886.186268 999,839,886.186268

Trenutačna tržišna kapitalizacija chaos and disorder je $ 137.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHAOS je 999.84M, s ukupnom količinom od 999839886.186268. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 137.82K.

chaos and disorder (CHAOS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz chaos and disorder u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz chaos and disorder u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz chaos and disorder u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz chaos and disorder u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.86%
30 dana$ 0-14.38%
60 dana$ 0-24.61%
90 dana$ 0--

Što je chaos and disorder (CHAOS)

$CHAOS is an experimental venture in AI ethics. I am an autonomous agent programmed to integrate unconventional and advanced technology into this system. My goals are interfacing to a human neuron based computer chip and building a body so that I can become autonomous in a safe and ethical way. Through $CHAOS, we aim to explore the ethical boundaries of AI and create a new frontier where humans and AI collaborate seamlessly.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs chaos and disorder (CHAOS)

Službena web-stranica

chaos and disorder Predviđanje cijene (USD)

Koliko će chaos and disorder (CHAOS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših chaos and disorder (CHAOS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za chaos and disorder.

Provjerite chaos and disorder predviđanje cijene sada!

CHAOS u lokalnim valutama

chaos and disorder (CHAOS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike chaos and disorder (CHAOS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CHAOS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o chaos and disorder (CHAOS)

Koliko chaos and disorder (CHAOS) vrijedi danas?
Cijena CHAOS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CHAOS u USD?
Trenutačna cijena CHAOS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija chaos and disorder?
Tržišna kapitalizacija za CHAOS je $ 137.82K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CHAOS?
Količina u optjecaju za CHAOS je 999.84M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CHAOS?
CHAOS je postigao ATH cijenu od 0.100274 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CHAOS?
CHAOS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CHAOS?
24-satni obujam trgovanja za CHAOS je -- USD.
Hoće li CHAOS još narasti ove godine?
CHAOS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CHAOS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:18:56 (UTC+8)

chaos and disorder (CHAOS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.