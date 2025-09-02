chaos and disorder (CHAOS) Informacije o cijeni (USD)

chaos and disorder (CHAOS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHAOStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHAOS je $ 0.100274, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHAOS se promijenio za +1.91% u posljednjih sat vremena, +2.86% u posljednjih 24 sata i -1.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu chaos and disorder (CHAOS)

Tržišna kapitalizacija $ 137.82K$ 137.82K $ 137.82K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 137.82K$ 137.82K $ 137.82K Količina u optjecaju 999.84M 999.84M 999.84M Ukupna količina 999,839,886.186268 999,839,886.186268 999,839,886.186268

Trenutačna tržišna kapitalizacija chaos and disorder je $ 137.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHAOS je 999.84M, s ukupnom količinom od 999839886.186268. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 137.82K.