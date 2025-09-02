Channels (CAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 84.31$ 84.31 $ 84.31 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.68% Promjena cijene (1D) -1.08% Promjena cijene (7D) -0.03% Promjena cijene (7D) -0.03%

Channels (CAN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CANtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CAN je $ 84.31, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CAN se promijenio za -0.68% u posljednjih sat vremena, -1.08% u posljednjih 24 sata i -0.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Channels (CAN)

Tržišna kapitalizacija $ 284.55K$ 284.55K $ 284.55K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 377.91K$ 377.91K $ 377.91K Količina u optjecaju 752.98M 752.98M 752.98M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Channels je $ 284.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CAN je 752.98M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 377.91K.