Champignons of Arborethia (CHAMPZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00943234$ 0.00943234 $ 0.00943234 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.78% Promjena cijene (7D) -7.48% Promjena cijene (7D) -7.48%

Champignons of Arborethia (CHAMPZ) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHAMPZtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHAMPZ je $ 0.00943234, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHAMPZ se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.78% u posljednjih 24 sata i -7.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Champignons of Arborethia (CHAMPZ)

Tržišna kapitalizacija $ 335.82K$ 335.82K $ 335.82K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 335.82K$ 335.82K $ 335.82K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Champignons of Arborethia je $ 335.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHAMPZ je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 335.82K.