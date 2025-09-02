CHAISavings (CHAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00852492$ 0.00852492 $ 0.00852492 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.28% Promjena cijene (1D) +3.50% Promjena cijene (7D) +19.50% Promjena cijene (7D) +19.50%

CHAISavings (CHAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHAI je $ 0.00852492, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHAI se promijenio za +2.28% u posljednjih sat vremena, +3.50% u posljednjih 24 sata i +19.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CHAISavings (CHAI)

Tržišna kapitalizacija $ 186.25K$ 186.25K $ 186.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 186.25K$ 186.25K $ 186.25K Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,989,510.402131 999,989,510.402131 999,989,510.402131

Trenutačna tržišna kapitalizacija CHAISavings je $ 186.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHAI je 999.99M, s ukupnom količinom od 999989510.402131. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 186.25K.