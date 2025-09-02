ChainPort (PORTX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.127139$ 0.127139 $ 0.127139 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.16% Promjena cijene (1D) -1.90% Promjena cijene (7D) -12.22% Promjena cijene (7D) -12.22%

ChainPort (PORTX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PORTXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PORTX je $ 0.127139, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PORTX se promijenio za -1.16% u posljednjih sat vremena, -1.90% u posljednjih 24 sata i -12.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ChainPort (PORTX)

Tržišna kapitalizacija $ 124.26K$ 124.26K $ 124.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 493.63K$ 493.63K $ 493.63K Količina u optjecaju 171.13M 171.13M 171.13M Ukupna količina 679,814,605.4471 679,814,605.4471 679,814,605.4471

Trenutačna tržišna kapitalizacija ChainPort je $ 124.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PORTX je 171.13M, s ukupnom količinom od 679814605.4471. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 493.63K.