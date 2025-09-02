Chainpal (CPAL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0,0356258 $ 0,0356258 $ 0,0356258 24-satna najniža cijena $ 0,03614526 $ 0,03614526 $ 0,03614526 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0,0356258$ 0,0356258 $ 0,0356258 24-satna najviša cijena $ 0,03614526$ 0,03614526 $ 0,03614526 Najviša cijena ikada $ 1,96$ 1,96 $ 1,96 Najniža cijena $ 0,00916429$ 0,00916429 $ 0,00916429 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0,84% Promjena cijene (7D) -8,50% Promjena cijene (7D) -8,50%

Chainpal (CPAL) cijena u stvarnom vremenu je $0,0357017. Tijekom protekla 24 sata, CPALtrgovalo je između najniže cijene $ 0,0356258 i najviše cijene $ 0,03614526, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CPAL je $ 1,96, dok je najniža cijena svih vremena $ 0,00916429.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CPAL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0,84% u posljednjih 24 sata i -8,50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chainpal (CPAL)

Tržišna kapitalizacija $ 272,26K$ 272,26K $ 272,26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 357,02K$ 357,02K $ 357,02K Količina u optjecaju 7,63M 7,63M 7,63M Ukupna količina 10 000 000,0 10 000 000,0 10 000 000,0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chainpal je $ 272,26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CPAL je 7,63M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 357,02K.