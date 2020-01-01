Chainflip (FLIP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Chainflip (FLIP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Chainflip (FLIP) Informacije Chainflip is a decentralised, trustless protocol that allows users to easily exchange cryptocurrency assets across a range of networks and blockchains without losing custody of their assets in the process. The Chainflip protocol allows users to swap assets between major blockchains without any wrapped tokens, traditional bridging, and at extremely competitive pricing using a novel and unique ‘Just-inTime’ based Automated Market Maker, dubbed the JIT AMM. It is totally generalised, decentralised, and can be integrated with any chain using any transaction type. The protocol is secured by a set of 150 validators staking Chainflip’s native FLIP token. FLIP is primarily a utility token. Validators require FLIP in order to stake, and in turn are rewarded in FLIP. Value is returned indirectly to Validators through protocol fees. Additionally, every swap conducted on the platform results in the automatic buying and burning of FLIP tokens through the liquidity pool system, which puts deflationary pressure on the network as trading volume increases. Službena web stranica: https://chainflip.io/ Bijela knjiga: https://chainflip.io/whitepaper.pdf Kupi FLIP odmah!

Chainflip (FLIP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Chainflip (FLIP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 30.60M $ 30.60M $ 30.60M Ukupna količina: $ 94.90M $ 94.90M $ 94.90M Količina u optjecaju: $ 67.33M $ 67.33M $ 67.33M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 43.13M $ 43.13M $ 43.13M Povijesni maksimum: $ 9.48 $ 9.48 $ 9.48 Povijesni minimum: $ 0.30855 $ 0.30855 $ 0.30855 Trenutna cijena: $ 0.454748 $ 0.454748 $ 0.454748 Saznajte više o cijeni Chainflip (FLIP)

Chainflip (FLIP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Chainflip (FLIP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FLIP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FLIP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FLIP tokena, istražite FLIP cijenu tokena uživo!

