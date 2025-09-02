ChainBounty (BOUNTY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.04157878 24-satna najviša cijena $ 0.0420955 Najviša cijena ikada $ 0.414779 Najniža cijena $ 0.0071109 Promjena cijene (1H) -0.23% Promjena cijene (1D) +0.72% Promjena cijene (7D) +0.02%

ChainBounty (BOUNTY) cijena u stvarnom vremenu je $0.041942. Tijekom protekla 24 sata, BOUNTYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04157878 i najviše cijene $ 0.0420955, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOUNTY je $ 0.414779, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0071109.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOUNTY se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, +0.72% u posljednjih 24 sata i +0.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ChainBounty (BOUNTY)

Tržišna kapitalizacija $ 21.21M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.21M Količina u optjecaju 505.83M Ukupna količina 505,833,333.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ChainBounty je $ 21.21M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOUNTY je 505.83M, s ukupnom količinom od 505833333.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.21M.