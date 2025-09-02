Više o BOUNTY

BOUNTY Informacije o cijeni

BOUNTY Službena web stranica

BOUNTY Tokenomija

BOUNTY Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

ChainBounty Logotip

ChainBounty Cijena (BOUNTY)

Neuvršten

1 BOUNTY u USD cijena uživo:

$0.04193174
$0.04193174$0.04193174
+0.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena ChainBounty (BOUNTY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:03:44 (UTC+8)

ChainBounty (BOUNTY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.04157878
$ 0.04157878$ 0.04157878
24-satna najniža cijena
$ 0.0420955
$ 0.0420955$ 0.0420955
24-satna najviša cijena

$ 0.04157878
$ 0.04157878$ 0.04157878

$ 0.0420955
$ 0.0420955$ 0.0420955

$ 0.414779
$ 0.414779$ 0.414779

$ 0.0071109
$ 0.0071109$ 0.0071109

-0.23%

+0.72%

+0.02%

+0.02%

ChainBounty (BOUNTY) cijena u stvarnom vremenu je $0.041942. Tijekom protekla 24 sata, BOUNTYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04157878 i najviše cijene $ 0.0420955, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOUNTY je $ 0.414779, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0071109.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOUNTY se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, +0.72% u posljednjih 24 sata i +0.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ChainBounty (BOUNTY)

$ 21.21M
$ 21.21M$ 21.21M

--
----

$ 21.21M
$ 21.21M$ 21.21M

505.83M
505.83M 505.83M

505,833,333.0
505,833,333.0 505,833,333.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ChainBounty je $ 21.21M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOUNTY je 505.83M, s ukupnom količinom od 505833333.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.21M.

ChainBounty (BOUNTY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ChainBounty u USD iznosila je $ +0.00029854.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ChainBounty u USD iznosila je $ -0.0020712888.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ChainBounty u USD iznosila je $ -0.0021928703.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ChainBounty u USD iznosila je $ -0.00599972092916083.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00029854+0.72%
30 dana$ -0.0020712888-4.93%
60 dana$ -0.0021928703-5.22%
90 dana$ -0.00599972092916083-12.51%

Što je ChainBounty (BOUNTY)

Operating on blockchain technology, Sentinel Protocol harnesses collective cyber security intelligence to protect crypto assets against hackers, scams and fraud.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs ChainBounty (BOUNTY)

Službena web-stranica

ChainBounty Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ChainBounty (BOUNTY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ChainBounty (BOUNTY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ChainBounty.

Provjerite ChainBounty predviđanje cijene sada!

BOUNTY u lokalnim valutama

ChainBounty (BOUNTY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ChainBounty (BOUNTY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BOUNTY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ChainBounty (BOUNTY)

Koliko ChainBounty (BOUNTY) vrijedi danas?
Cijena BOUNTY uživo u USD je 0.041942 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BOUNTY u USD?
Trenutačna cijena BOUNTY u USD je $ 0.041942. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ChainBounty?
Tržišna kapitalizacija za BOUNTY je $ 21.21M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BOUNTY?
Količina u optjecaju za BOUNTY je 505.83M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BOUNTY?
BOUNTY je postigao ATH cijenu od 0.414779 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BOUNTY?
BOUNTY je vidio ATL cijenu od 0.0071109 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BOUNTY?
24-satni obujam trgovanja za BOUNTY je -- USD.
Hoće li BOUNTY još narasti ove godine?
BOUNTY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BOUNTY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:03:44 (UTC+8)

ChainBounty (BOUNTY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.