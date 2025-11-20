Chain Talk Daily Cijena danas

Trenutačna cijena Chain Talk Daily (CTD) danas je $ 0.00010806, s promjenom od 4.95% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CTD u USD je $ 0.00010806 po CTD.

Chain Talk Daily trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 108,138, s količinom u optjecaju od 1.00B CTD. Tijekom posljednja 24 sata, CTD trgovao je između $ 0.00010054 (niska) i $ 0.00010889 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00415884, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00007742.

U kratkoročnim performansama, CTD se kretao -0.10% u posljednjem satu i -19.36% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Chain Talk Daily (CTD)

Tržišna kapitalizacija $ 108.14K$ 108.14K $ 108.14K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 108.14K$ 108.14K $ 108.14K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chain Talk Daily je $ 108.14K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CTD je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 108.14K.