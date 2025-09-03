Više o CLEG

Chain of Legends Cijena (CLEG)

1 CLEG u USD cijena uživo:

$0.00040452
$0.00040452$0.00040452
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Chain of Legends (CLEG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:23:34 (UTC+8)

Chain of Legends (CLEG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0004015
24-satna najniža cijena
$ 0.00040823
24-satna najviša cijena

$ 0.0004015
$ 0.00040823
$ 0.199246
$ 0.00032722
+0.11%

+0.09%

-1.59%

-1.59%

Chain of Legends (CLEG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00040456. Tijekom protekla 24 sata, CLEGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0004015 i najviše cijene $ 0.00040823, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CLEG je $ 0.199246, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00032722.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CLEG se promijenio za +0.11% u posljednjih sat vremena, +0.09% u posljednjih 24 sata i -1.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chain of Legends (CLEG)

$ 27.66K
--
$ 252.43K
68.33M
623,565,301.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Chain of Legends je $ 27.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CLEG je 68.33M, s ukupnom količinom od 623565301.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 252.43K.

Chain of Legends (CLEG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Chain of Legends u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Chain of Legends u USD iznosila je $ +0.0000024894.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Chain of Legends u USD iznosila je $ +0.0000005620.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Chain of Legends u USD iznosila je $ +0.00001625746955001926.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.09%
30 dana$ +0.0000024894+0.62%
60 dana$ +0.0000005620+0.14%
90 dana$ +0.00001625746955001926+4.19%

Što je Chain of Legends (CLEG)

Chain of Legends is a play-to-earn NFT game that you can: 1- Buy a land, build a CLEG token mine and start earning game tokens. 2- Directly sell tokens in exchanges or expand your empire by creating a Stone mine and an Iron mine to generate the resources that you need for your progress. 3- Build barracks and train troops. Explore the world, find dungeons, Kill monsters and collect treasuries. Troops gain experience and levels in every battle and adventure. 4- Fight with other players to occupy the treasure island and collect treasures. And defend the island you have occupied from other players' invasion. Fights are automated. Each user can use a strategy and set the formation of troops before the fight. And watch the battle replay. 5- There is a Marketplace where users can trade resources, troops, and lands. 6- Free to Play: Each user can get a free mine and land with low mining speed and capacity. And also by a referral program.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Chain of Legends (CLEG)

Službena web-stranica

Chain of Legends Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Chain of Legends (CLEG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Chain of Legends (CLEG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Chain of Legends.

Provjerite Chain of Legends predviđanje cijene sada!

CLEG u lokalnim valutama

Chain of Legends (CLEG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Chain of Legends (CLEG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CLEG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Chain of Legends (CLEG)

Koliko Chain of Legends (CLEG) vrijedi danas?
Cijena CLEG uživo u USD je 0.00040456 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CLEG u USD?
Trenutačna cijena CLEG u USD je $ 0.00040456. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Chain of Legends?
Tržišna kapitalizacija za CLEG je $ 27.66K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CLEG?
Količina u optjecaju za CLEG je 68.33M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CLEG?
CLEG je postigao ATH cijenu od 0.199246 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CLEG?
CLEG je vidio ATL cijenu od 0.00032722 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CLEG?
24-satni obujam trgovanja za CLEG je -- USD.
Hoće li CLEG još narasti ove godine?
CLEG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CLEG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:23:34 (UTC+8)

Chain of Legends (CLEG) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.