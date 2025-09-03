Chain of Legends (CLEG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0004015 $ 0.0004015 $ 0.0004015 24-satna najniža cijena $ 0.00040823 $ 0.00040823 $ 0.00040823 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0004015$ 0.0004015 $ 0.0004015 24-satna najviša cijena $ 0.00040823$ 0.00040823 $ 0.00040823 Najviša cijena ikada $ 0.199246$ 0.199246 $ 0.199246 Najniža cijena $ 0.00032722$ 0.00032722 $ 0.00032722 Promjena cijene (1H) +0.11% Promjena cijene (1D) +0.09% Promjena cijene (7D) -1.59% Promjena cijene (7D) -1.59%

Chain of Legends (CLEG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00040456. Tijekom protekla 24 sata, CLEGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0004015 i najviše cijene $ 0.00040823, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CLEG je $ 0.199246, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00032722.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CLEG se promijenio za +0.11% u posljednjih sat vremena, +0.09% u posljednjih 24 sata i -1.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chain of Legends (CLEG)

Tržišna kapitalizacija $ 27.66K$ 27.66K $ 27.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 252.43K$ 252.43K $ 252.43K Količina u optjecaju 68.33M 68.33M 68.33M Ukupna količina 623,565,301.0 623,565,301.0 623,565,301.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chain of Legends je $ 27.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CLEG je 68.33M, s ukupnom količinom od 623565301.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 252.43K.