Chain Guardians (CGG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Chain Guardians (CGG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Chain Guardians (CGG) Informacije ChainGuardians is a platform which combines traditional gaming concepts with blockchain technologies to enable player-driven economies. Within the ChainGuardians ecosystem, players can participate in our free-to-play NFT Mining Platform and Role-Playing Game; both of which allow players to earn income, turning your time and energy into tangible rewards. Službena web stranica: https://chainguardians.io/ Kupi CGG odmah!

Chain Guardians (CGG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Chain Guardians (CGG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 418.89K $ 418.89K $ 418.89K Ukupna količina: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Količina u optjecaju: $ 111.90M $ 111.90M $ 111.90M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 449.21K $ 449.21K $ 449.21K Povijesni maksimum: $ 4.33 $ 4.33 $ 4.33 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00374341 $ 0.00374341 $ 0.00374341 Saznajte više o cijeni Chain Guardians (CGG)

Chain Guardians (CGG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Chain Guardians (CGG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CGG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CGG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CGG tokena, istražite CGG cijenu tokena uživo!

CGG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CGG? Naša CGG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CGG predviđanje cijene tokena odmah!

