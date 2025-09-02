Više o CGG

Chain Guardians Logotip

Chain Guardians Cijena (CGG)

1 CGG u USD cijena uživo:

$0.00190636
$0.00190636
-1.60%1D
Grafikon aktualnih cijena Chain Guardians (CGG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:18:40 (UTC+8)

Chain Guardians (CGG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00190139
24-satna najniža cijena
$ 0.00193858
24-satna najviša cijena

$ 0.00190139
$ 0.00193858
$ 4.33
$ 0
--

-1.66%

-10.07%

-10.07%

Chain Guardians (CGG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00190636. Tijekom protekla 24 sata, CGGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00190139 i najviše cijene $ 0.00193858, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CGG je $ 4.33, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CGG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.66% u posljednjih 24 sata i -10.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chain Guardians (CGG)

$ 213.32K
--
$ 228.76K
111.90M
120,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Chain Guardians je $ 213.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CGG je 111.90M, s ukupnom količinom od 120000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 228.76K.

Chain Guardians (CGG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Chain Guardians u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Chain Guardians u USD iznosila je $ -0.0008221808.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Chain Guardians u USD iznosila je $ -0.0008283753.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Chain Guardians u USD iznosila je $ -0.0017002217518304844.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.66%
30 dana$ -0.0008221808-43.12%
60 dana$ -0.0008283753-43.45%
90 dana$ -0.0017002217518304844-47.14%

Što je Chain Guardians (CGG)

ChainGuardians is a platform which combines traditional gaming concepts with blockchain technologies to enable player-driven economies. Within the ChainGuardians ecosystem, players can participate in our free-to-play NFT Mining Platform and Role-Playing Game; both of which allow players to earn income, turning your time and energy into tangible rewards.

Resurs Chain Guardians (CGG)

Službena web-stranica

Chain Guardians Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Chain Guardians (CGG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Chain Guardians (CGG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Chain Guardians.

Provjerite Chain Guardians predviđanje cijene sada!

CGG u lokalnim valutama

Chain Guardians (CGG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Chain Guardians (CGG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CGG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Chain Guardians (CGG)

Koliko Chain Guardians (CGG) vrijedi danas?
Cijena CGG uživo u USD je 0.00190636 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CGG u USD?
Trenutačna cijena CGG u USD je $ 0.00190636. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Chain Guardians?
Tržišna kapitalizacija za CGG je $ 213.32K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CGG?
Količina u optjecaju za CGG je 111.90M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CGG?
CGG je postigao ATH cijenu od 4.33 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CGG?
CGG je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CGG?
24-satni obujam trgovanja za CGG je -- USD.
Hoće li CGG još narasti ove godine?
CGG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CGG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:18:40 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.