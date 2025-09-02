Chain Guardians (CGG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00190139 $ 0.00190139 $ 0.00190139 24-satna najniža cijena $ 0.00193858 $ 0.00193858 $ 0.00193858 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00190139$ 0.00190139 $ 0.00190139 24-satna najviša cijena $ 0.00193858$ 0.00193858 $ 0.00193858 Najviša cijena ikada $ 4.33$ 4.33 $ 4.33 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.66% Promjena cijene (7D) -10.07% Promjena cijene (7D) -10.07%

Chain Guardians (CGG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00190636. Tijekom protekla 24 sata, CGGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00190139 i najviše cijene $ 0.00193858, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CGG je $ 4.33, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CGG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.66% u posljednjih 24 sata i -10.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chain Guardians (CGG)

Tržišna kapitalizacija $ 213.32K$ 213.32K $ 213.32K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 228.76K$ 228.76K $ 228.76K Količina u optjecaju 111.90M 111.90M 111.90M Ukupna količina 120,000,000.0 120,000,000.0 120,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chain Guardians je $ 213.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CGG je 111.90M, s ukupnom količinom od 120000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 228.76K.