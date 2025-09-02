Chain Games (CHAIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.02016835 24-satna najviša cijena $ 0.02313512 Najviša cijena ikada $ 1.03 Najniža cijena $ 0.0055509 Promjena cijene (1H) +1.04% Promjena cijene (1D) +5.31% Promjena cijene (7D) +2.83%

Chain Games (CHAIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.02290191. Tijekom protekla 24 sata, CHAINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02016835 i najviše cijene $ 0.02313512, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHAIN je $ 1.03, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0055509.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHAIN se promijenio za +1.04% u posljednjih sat vremena, +5.31% u posljednjih 24 sata i +2.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chain Games (CHAIN)

Tržišna kapitalizacija $ 8.70M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.30M Količina u optjecaju 379.87M Ukupna količina 493,499,998.3071

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chain Games je $ 8.70M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHAIN je 379.87M, s ukupnom količinom od 493499998.3071. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.30M.