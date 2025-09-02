Više o CHAIN

CHAIN Informacije o cijeni

CHAIN Službena web stranica

CHAIN Tokenomija

CHAIN Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Chain Games Logotip

Chain Games Cijena (CHAIN)

Neuvršten

1 CHAIN u USD cijena uživo:

$0.02290591
$0.02290591$0.02290591
+5.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Chain Games (CHAIN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:11:34 (UTC+8)

Chain Games (CHAIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02016835
$ 0.02016835$ 0.02016835
24-satna najniža cijena
$ 0.02313512
$ 0.02313512$ 0.02313512
24-satna najviša cijena

$ 0.02016835
$ 0.02016835$ 0.02016835

$ 0.02313512
$ 0.02313512$ 0.02313512

$ 1.03
$ 1.03$ 1.03

$ 0.0055509
$ 0.0055509$ 0.0055509

+1.04%

+5.31%

+2.83%

+2.83%

Chain Games (CHAIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.02290191. Tijekom protekla 24 sata, CHAINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02016835 i najviše cijene $ 0.02313512, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHAIN je $ 1.03, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0055509.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHAIN se promijenio za +1.04% u posljednjih sat vremena, +5.31% u posljednjih 24 sata i +2.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chain Games (CHAIN)

$ 8.70M
$ 8.70M$ 8.70M

--
----

$ 11.30M
$ 11.30M$ 11.30M

379.87M
379.87M 379.87M

493,499,998.3071
493,499,998.3071 493,499,998.3071

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chain Games je $ 8.70M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHAIN je 379.87M, s ukupnom količinom od 493499998.3071. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.30M.

Chain Games (CHAIN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Chain Games u USD iznosila je $ +0.00115556.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Chain Games u USD iznosila je $ +0.0034402791.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Chain Games u USD iznosila je $ +0.0035934425.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Chain Games u USD iznosila je $ -0.001818736958640898.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00115556+5.31%
30 dana$ +0.0034402791+15.02%
60 dana$ +0.0035934425+15.69%
90 dana$ -0.001818736958640898-7.35%

Što je Chain Games (CHAIN)

The CHAIN token is the primary medium of exchange used for all entry fees and contest payouts on the Chain Games network.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Chain Games (CHAIN)

Službena web-stranica

Chain Games Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Chain Games (CHAIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Chain Games (CHAIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Chain Games.

Provjerite Chain Games predviđanje cijene sada!

CHAIN u lokalnim valutama

Chain Games (CHAIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Chain Games (CHAIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CHAIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Chain Games (CHAIN)

Koliko Chain Games (CHAIN) vrijedi danas?
Cijena CHAIN uživo u USD je 0.02290191 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CHAIN u USD?
Trenutačna cijena CHAIN u USD je $ 0.02290191. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Chain Games?
Tržišna kapitalizacija za CHAIN je $ 8.70M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CHAIN?
Količina u optjecaju za CHAIN je 379.87M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CHAIN?
CHAIN je postigao ATH cijenu od 1.03 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CHAIN?
CHAIN je vidio ATL cijenu od 0.0055509 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CHAIN?
24-satni obujam trgovanja za CHAIN je -- USD.
Hoće li CHAIN još narasti ove godine?
CHAIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CHAIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:11:34 (UTC+8)

Chain Games (CHAIN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.