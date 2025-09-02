Chain Fox (CFXSOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00005014 24-satna najviša cijena $ 0.00006577 Najviša cijena ikada $ 0.00609685 Najniža cijena $ 0.00005014 Promjena cijene (1H) +2.78% Promjena cijene (1D) -14.64% Promjena cijene (7D) -52.29%

Chain Fox (CFXSOL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00005317. Tijekom protekla 24 sata, CFXSOLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00005014 i najviše cijene $ 0.00006577, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CFXSOL je $ 0.00609685, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00005014.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CFXSOL se promijenio za +2.78% u posljednjih sat vremena, -14.64% u posljednjih 24 sata i -52.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chain Fox (CFXSOL)

Tržišna kapitalizacija $ 52.65K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 52.65K Količina u optjecaju 999.97M Ukupna količina 999,972,838.29

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chain Fox je $ 52.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CFXSOL je 999.97M, s ukupnom količinom od 999972838.29. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 52.65K.