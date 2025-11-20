Chadrizard Cijena danas

Trenutačna cijena Chadrizard ($ZARD) danas je $ 0.00003666, s promjenom od 16.19% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije $ZARD u USD je $ 0.00003666 po $ZARD.

Chadrizard trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 36,655, s količinom u optjecaju od 1.00B $ZARD. Tijekom posljednja 24 sata, $ZARD trgovao je između $ 0.00003567 (niska) i $ 0.00004379 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00022552, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00003208.

U kratkoročnim performansama, $ZARD se kretao -0.45% u posljednjem satu i -58.92% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Chadrizard ($ZARD)

Tržišna kapitalizacija $ 36.66K$ 36.66K $ 36.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 36.66K$ 36.66K $ 36.66K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

