ChadFi Cijena danas

Trenutačna cijena ChadFi (CHADFI) danas je $ 0.00018768, s promjenom od 3.33% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CHADFI u USD je $ 0.00018768 po CHADFI.

ChadFi trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 187,999, s količinom u optjecaju od 1.00B CHADFI. Tijekom posljednja 24 sata, CHADFI trgovao je između $ 0.0001779 (niska) i $ 0.00019509 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00174818, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0001779.

U kratkoročnim performansama, CHADFI se kretao +0.11% u posljednjem satu i -43.50% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu ChadFi (CHADFI)

Tržišna kapitalizacija $ 188.00K$ 188.00K $ 188.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 188.00K$ 188.00K $ 188.00K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ChadFi je $ 188.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHADFI je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 188.00K.