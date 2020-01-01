Chadette (CHADETTE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Chadette (CHADETTE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Chadette (CHADETTE) Informacije Chadette is a meme coin built on the Solana blockchain, designed to embody the spirit of the crypto community. Inspired by the “Chad” archetype, Chadette represents strong-handed holders and an expanding ecosystem driven by community engagement. The project focuses on decentralized trading, social-driven growth, and long-term community participation. With ongoing developments, Chadette aims to integrate with various platforms and expand its utility while maintaining its core identity as a fun and engaging digital asset. Službena web stranica: https://www.chadette.xyz/ Kupi CHADETTE odmah!

Chadette (CHADETTE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Chadette (CHADETTE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.12M $ 2.12M $ 2.12M Ukupna količina: $ 991.79M $ 991.79M $ 991.79M Količina u optjecaju: $ 991.79M $ 991.79M $ 991.79M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.12M $ 2.12M $ 2.12M Povijesni maksimum: $ 0.00711748 $ 0.00711748 $ 0.00711748 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00212495 $ 0.00212495 $ 0.00212495 Saznajte više o cijeni Chadette (CHADETTE)

Chadette (CHADETTE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Chadette (CHADETTE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CHADETTE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CHADETTE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CHADETTE tokena, istražite CHADETTE cijenu tokena uživo!

CHADETTE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CHADETTE? Naša CHADETTE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

