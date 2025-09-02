Više o CHADETTE

Chadette Logotip

Chadette Cijena (CHADETTE)

Neuvršten

1 CHADETTE u USD cijena uživo:

$0.00208496
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Chadette (CHADETTE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:11:26 (UTC+8)

Chadette (CHADETTE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00200546
24-satna najniža cijena
$ 0.00209593
24-satna najviša cijena

$ 0.00200546
$ 0.00209593
$ 0.00711748
$ 0
+0.37%

-0.04%

-12.03%

-12.03%

Chadette (CHADETTE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00208494. Tijekom protekla 24 sata, CHADETTEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00200546 i najviše cijene $ 0.00209593, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHADETTE je $ 0.00711748, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHADETTE se promijenio za +0.37% u posljednjih sat vremena, -0.04% u posljednjih 24 sata i -12.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chadette (CHADETTE)

$ 2.07M
--
$ 2.07M
991.79M
991,792,338.1726373
Trenutačna tržišna kapitalizacija Chadette je $ 2.07M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHADETTE je 991.79M, s ukupnom količinom od 991792338.1726373. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.07M.

Chadette (CHADETTE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Chadette u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Chadette u USD iznosila je $ -0.0001558907.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Chadette u USD iznosila je $ +0.0000638041.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Chadette u USD iznosila je $ -0.001244410040024975.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.04%
30 dana$ -0.0001558907-7.47%
60 dana$ +0.0000638041+3.06%
90 dana$ -0.001244410040024975-37.37%

Što je Chadette (CHADETTE)

Chadette is a meme coin built on the Solana blockchain, designed to embody the spirit of the crypto community. Inspired by the “Chad” archetype, Chadette represents strong-handed holders and an expanding ecosystem driven by community engagement. The project focuses on decentralized trading, social-driven growth, and long-term community participation. With ongoing developments, Chadette aims to integrate with various platforms and expand its utility while maintaining its core identity as a fun and engaging digital asset.

Resurs Chadette (CHADETTE)

Službena web-stranica

Chadette Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Chadette (CHADETTE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Chadette (CHADETTE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Chadette.

Provjerite Chadette predviđanje cijene sada!

CHADETTE u lokalnim valutama

Chadette (CHADETTE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Chadette (CHADETTE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CHADETTE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Chadette (CHADETTE)

Koliko Chadette (CHADETTE) vrijedi danas?
Cijena CHADETTE uživo u USD je 0.00208494 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CHADETTE u USD?
Trenutačna cijena CHADETTE u USD je $ 0.00208494. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Chadette?
Tržišna kapitalizacija za CHADETTE je $ 2.07M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CHADETTE?
Količina u optjecaju za CHADETTE je 991.79M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CHADETTE?
CHADETTE je postigao ATH cijenu od 0.00711748 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CHADETTE?
CHADETTE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CHADETTE?
24-satni obujam trgovanja za CHADETTE je -- USD.
Hoće li CHADETTE još narasti ove godine?
CHADETTE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CHADETTE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
