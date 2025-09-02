Chadette (CHADETTE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00200546 $ 0.00200546 $ 0.00200546 24-satna najniža cijena $ 0.00209593 $ 0.00209593 $ 0.00209593 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00200546$ 0.00200546 $ 0.00200546 24-satna najviša cijena $ 0.00209593$ 0.00209593 $ 0.00209593 Najviša cijena ikada $ 0.00711748$ 0.00711748 $ 0.00711748 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.37% Promjena cijene (1D) -0.04% Promjena cijene (7D) -12.03% Promjena cijene (7D) -12.03%

Chadette (CHADETTE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00208494. Tijekom protekla 24 sata, CHADETTEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00200546 i najviše cijene $ 0.00209593, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHADETTE je $ 0.00711748, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHADETTE se promijenio za +0.37% u posljednjih sat vremena, -0.04% u posljednjih 24 sata i -12.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chadette (CHADETTE)

Tržišna kapitalizacija $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M Količina u optjecaju 991.79M 991.79M 991.79M Ukupna količina 991,792,338.1726373 991,792,338.1726373 991,792,338.1726373

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chadette je $ 2.07M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHADETTE je 991.79M, s ukupnom količinom od 991792338.1726373. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.07M.