CHADAI (CHADAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00045893$ 0.00045893 $ 0.00045893 Najniža cijena $ 0.00000476$ 0.00000476 $ 0.00000476 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +1.40% Promjena cijene (7D) +1.40%

CHADAI (CHADAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000944. Tijekom protekla 24 sata, CHADAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHADAI je $ 0.00045893, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000476.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHADAI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CHADAI (CHADAI)

Tržišna kapitalizacija $ 9.43K$ 9.43K $ 9.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.43K$ 9.43K $ 9.43K Količina u optjecaju 999.60M 999.60M 999.60M Ukupna količina 999,596,147.464151 999,596,147.464151 999,596,147.464151

Trenutačna tržišna kapitalizacija CHADAI je $ 9.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHADAI je 999.60M, s ukupnom količinom od 999596147.464151. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.43K.