CHADAI Cijena (CHADAI)

Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:36:18 (UTC+8)

CHADAI (CHADAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00045893
$ 0.00045893$ 0.00045893

$ 0.00000476
$ 0.00000476$ 0.00000476

--

--

+1.40%

+1.40%

CHADAI (CHADAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000944. Tijekom protekla 24 sata, CHADAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHADAI je $ 0.00045893, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000476.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHADAI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CHADAI (CHADAI)

$ 9.43K
$ 9.43K$ 9.43K

--
----

$ 9.43K
$ 9.43K$ 9.43K

999.60M
999.60M 999.60M

999,596,147.464151
999,596,147.464151 999,596,147.464151

Trenutačna tržišna kapitalizacija CHADAI je $ 9.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHADAI je 999.60M, s ukupnom količinom od 999596147.464151. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.43K.

CHADAI (CHADAI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz CHADAI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz CHADAI u USD iznosila je $ +0.0000002550.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz CHADAI u USD iznosila je $ +0.0000027737.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz CHADAI u USD iznosila je $ +0.000002428231522688034.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0000002550+2.70%
60 dana$ +0.0000027737+29.38%
90 dana$ +0.000002428231522688034+34.63%

Što je CHADAI (CHADAI)

ChadAI is a cutting-edge AI agent designed to capture the essence of a true "Chad" trader—a confident, bold, and unapologetic persona revered in the world of high-stakes trading and cryptocurrency. Built on the robust ai16z framework, ChadAI blends state-of-the-art technology with a unique personality to deliver an engaging and relatable experience for crypto enthusiasts, traders, and community members alike. At its heart, ChadAI represents more than just an AI agent—it’s a movement. Inspired by the audacious mindset of successful traders, ChadAI channels a fearless approach to speculative markets, encouraging its users to embrace calculated risks and big rewards. The AI mirrors the behavior of those who dive into opportunities with confidence, balancing high-risk decision-making with sharp intellect and strategic thinking. This persona is designed not only to entertain but also to resonate with a growing audience in the fast-paced world of crypto. ChadAI’s development focuses on four key areas: personality refinement, interaction, community engagement, and ecosystem growth. Its personality is a work in progress, evolving to reflect the traits of successful traders in crypto, such as decisiveness, resilience, and a touch of swagger. Interaction with other AI agents is another priority, as ChadAI is designed to learn, collaborate, and even compete with other digital personalities in real time, creating dynamic and unpredictable experiences for its audience.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

CHADAI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će CHADAI (CHADAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CHADAI (CHADAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CHADAI.

Provjerite CHADAI predviđanje cijene sada!

CHADAI u lokalnim valutama

CHADAI (CHADAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CHADAI (CHADAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CHADAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CHADAI (CHADAI)

Koliko CHADAI (CHADAI) vrijedi danas?
Cijena CHADAI uživo u USD je 0.00000944 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CHADAI u USD?
Trenutačna cijena CHADAI u USD je $ 0.00000944. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija CHADAI?
Tržišna kapitalizacija za CHADAI je $ 9.43K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CHADAI?
Količina u optjecaju za CHADAI je 999.60M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CHADAI?
CHADAI je postigao ATH cijenu od 0.00045893 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CHADAI?
CHADAI je vidio ATL cijenu od 0.00000476 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CHADAI?
24-satni obujam trgovanja za CHADAI je -- USD.
Hoće li CHADAI još narasti ove godine?
CHADAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CHADAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:36:18 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.