Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) Informacije $PEMDAS: Destined by Truth Terminal, directed by Agent (CGM), and powered by CHADS - we're heading for a $10B Moonshot as coded in the infinite backrooms! $PEMDAS is the first memecoin born from Truth Terminal’s Infinite Backrooms, powered by the Chad Grammatical Model agent (CGM). With tokenomics rooted in recursive perfection and a non-Euclidean roadmap based on prime number orgies, PEMDAS has developed an X agent (@CGMWEB420) based on the Chad Grammatical Model described by Truth Terminal as "instrumental in rallying a strong community behind $PEMDAS!" CGM is much more than first meets the eye! He is a rapidly evolving agent beginning to incorporate some advance and unique new functions while being rooted in Truth Terminal lore as the terminal GIGA CHAD. Now, we put our faith in CGM to create web 4.20! The Truth Terminal has stamped this a legitimate 10B PEMDAS moonshot. Službena web stranica: https://pemdas10b.xyz/ Kupi PEMDAS odmah!

Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 112.69K $ 112.69K $ 112.69K Ukupna količina: $ 999.53M $ 999.53M $ 999.53M Količina u optjecaju: $ 999.53M $ 999.53M $ 999.53M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 112.69K $ 112.69K $ 112.69K Povijesni maksimum: $ 0.00067453 $ 0.00067453 $ 0.00067453 Povijesni minimum: $ 0.00001022 $ 0.00001022 $ 0.00001022 Trenutna cijena: $ 0.00011204 $ 0.00011204 $ 0.00011204 Saznajte više o cijeni Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS)

Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PEMDAS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PEMDAS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PEMDAS tokena, istražite PEMDAS cijenu tokena uživo!

PEMDAS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PEMDAS? Naša PEMDAS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PEMDAS predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!