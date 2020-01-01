Chad Coin (CHAD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Chad Coin (CHAD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Chad Coin (CHAD) Informacije Enter Chad Thundercock, a meme symbolizing every man’s deep desire to be the main character of his own life. To be the physical embodiment of perfection. To be a Chad means effortlessly attracting females like flies. To be unimaginably wealthy without ever touching a sell button in a whole lifetime. To have muscles so defined you could grate a cheese block on the abs. And yet despite all of these traits to be kind-hearted and respected among others through the unwavering moral integrity. Chad is one of the most recognizable meme characters while also having the biggest potential for strong cultural beliefs. What do you aspire to be? A dog?.. A frog?.. Or THE CHAD THUNDERCOCK?! Službena web stranica: https://chadcoin.com/ Bijela knjiga: https://whitepaper.chadcoin.com/ Kupi CHAD odmah!

Chad Coin (CHAD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Chad Coin (CHAD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 360.53K Ukupna količina: $ 235.00B Količina u optjecaju: $ 235.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 360.53K Povijesni maksimum: $ 0.00002439 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

Chad Coin (CHAD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Chad Coin (CHAD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CHAD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CHAD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

CHAD Predviđanje cijene

