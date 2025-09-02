Više o CHAD

Chad Coin Logotip

Chad Coin Cijena (CHAD)

Neuvršten

1 CHAD u USD cijena uživo:

--
----
-3.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Chad Coin (CHAD)
Chad Coin (CHAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.66%

-13.42%

-13.42%

Chad Coin (CHAD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHADtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHAD je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHAD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -3.66% u posljednjih 24 sata i -13.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chad Coin (CHAD)

$ 378.94K
$ 378.94K$ 378.94K

--
----

$ 378.94K
$ 378.94K$ 378.94K

235.00B
235.00B 235.00B

235,000,000,000.0
235,000,000,000.0 235,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chad Coin je $ 378.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHAD je 235.00B, s ukupnom količinom od 235000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 378.94K.

Chad Coin (CHAD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Chad Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Chad Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Chad Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Chad Coin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-3.66%
30 dana$ 0+14.38%
60 dana$ 0+9.94%
90 dana$ 0--

Što je Chad Coin (CHAD)

Enter Chad Thundercock, a meme symbolizing every man’s deep desire to be the main character of his own life. To be the physical embodiment of perfection. To be a Chad means effortlessly attracting females like flies. To be unimaginably wealthy without ever touching a sell button in a whole lifetime. To have muscles so defined you could grate a cheese block on the abs. And yet despite all of these traits to be kind-hearted and respected among others through the unwavering moral integrity. Chad is one of the most recognizable meme characters while also having the biggest potential for strong cultural beliefs. What do you aspire to be? A dog?.. A frog?.. Or THE CHAD THUNDERCOCK?!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Chad Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Chad Coin (CHAD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Chad Coin (CHAD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Chad Coin.

Provjerite Chad Coin predviđanje cijene sada!

CHAD u lokalnim valutama

Chad Coin (CHAD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Chad Coin (CHAD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CHAD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Chad Coin (CHAD)

Koliko Chad Coin (CHAD) vrijedi danas?
Cijena CHAD uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CHAD u USD?
Trenutačna cijena CHAD u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Chad Coin?
Tržišna kapitalizacija za CHAD je $ 378.94K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CHAD?
Količina u optjecaju za CHAD je 235.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CHAD?
CHAD je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CHAD?
CHAD je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CHAD?
24-satni obujam trgovanja za CHAD je -- USD.
Hoće li CHAD još narasti ove godine?
CHAD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CHAD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.