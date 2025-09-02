Chad Coin (CHAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -3.66% Promjena cijene (7D) -13.42% Promjena cijene (7D) -13.42%

Chad Coin (CHAD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHADtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHAD je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHAD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -3.66% u posljednjih 24 sata i -13.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chad Coin (CHAD)

Tržišna kapitalizacija $ 378.94K$ 378.94K $ 378.94K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 378.94K$ 378.94K $ 378.94K Količina u optjecaju 235.00B 235.00B 235.00B Ukupna količina 235,000,000,000.0 235,000,000,000.0 235,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chad Coin je $ 378.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHAD je 235.00B, s ukupnom količinom od 235000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 378.94K.