Više o CHADCAT

CHADCAT Informacije o cijeni

CHADCAT Bijela knjiga

CHADCAT Službena web stranica

CHADCAT Tokenomija

CHADCAT Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

CHAD CAT Logotip

CHAD CAT Cijena (CHADCAT)

Neuvršten

1 CHADCAT u USD cijena uživo:

--
----
+3.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena CHAD CAT (CHADCAT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:23:16 (UTC+8)

CHAD CAT (CHADCAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00829921
$ 0.00829921$ 0.00829921

$ 0
$ 0$ 0

+0.39%

+2.73%

+3.57%

+3.57%

CHAD CAT (CHADCAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHADCATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHADCAT je $ 0.00829921, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHADCAT se promijenio za +0.39% u posljednjih sat vremena, +2.73% u posljednjih 24 sata i +3.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CHAD CAT (CHADCAT)

$ 42.33K
$ 42.33K$ 42.33K

--
----

$ 52.91K
$ 52.91K$ 52.91K

800.00M
800.00M 800.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CHAD CAT je $ 42.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHADCAT je 800.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 52.91K.

CHAD CAT (CHADCAT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz CHAD CAT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz CHAD CAT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz CHAD CAT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz CHAD CAT u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.73%
30 dana$ 0+20.67%
60 dana$ 0+26.69%
90 dana$ 0--

Što je CHAD CAT (CHADCAT)

Chad Cat is a Solana-based project combining meme culture with cryptocurrency. Its purpose is to create a fun and profitable ecosystem

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

CHAD CAT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će CHAD CAT (CHADCAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CHAD CAT (CHADCAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CHAD CAT.

Provjerite CHAD CAT predviđanje cijene sada!

CHADCAT u lokalnim valutama

CHAD CAT (CHADCAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CHAD CAT (CHADCAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CHADCAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CHAD CAT (CHADCAT)

Koliko CHAD CAT (CHADCAT) vrijedi danas?
Cijena CHADCAT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CHADCAT u USD?
Trenutačna cijena CHADCAT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija CHAD CAT?
Tržišna kapitalizacija za CHADCAT je $ 42.33K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CHADCAT?
Količina u optjecaju za CHADCAT je 800.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CHADCAT?
CHADCAT je postigao ATH cijenu od 0.00829921 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CHADCAT?
CHADCAT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CHADCAT?
24-satni obujam trgovanja za CHADCAT je -- USD.
Hoće li CHADCAT još narasti ove godine?
CHADCAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CHADCAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:23:16 (UTC+8)

CHAD CAT (CHADCAT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.