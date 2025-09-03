CHAD CAT (CHADCAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00829921$ 0.00829921 $ 0.00829921 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.39% Promjena cijene (1D) +2.73% Promjena cijene (7D) +3.57% Promjena cijene (7D) +3.57%

CHAD CAT (CHADCAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHADCATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHADCAT je $ 0.00829921, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHADCAT se promijenio za +0.39% u posljednjih sat vremena, +2.73% u posljednjih 24 sata i +3.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CHAD CAT (CHADCAT)

Tržišna kapitalizacija $ 42.33K$ 42.33K $ 42.33K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 52.91K$ 52.91K $ 52.91K Količina u optjecaju 800.00M 800.00M 800.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CHAD CAT je $ 42.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHADCAT je 800.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 52.91K.