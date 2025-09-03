cGHS (CGHS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.083055 24-satna najviša cijena $ 0.084433 Najviša cijena ikada $ 0.099394 Najniža cijena $ 0.063213 Promjena cijene (1H) +0.65% Promjena cijene (1D) -0.62% Promjena cijene (7D) -7.29%

cGHS (CGHS) cijena u stvarnom vremenu je $0.083887. Tijekom protekla 24 sata, CGHStrgovalo je između najniže cijene $ 0.083055 i najviše cijene $ 0.084433, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CGHS je $ 0.099394, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.063213.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CGHS se promijenio za +0.65% u posljednjih sat vremena, -0.62% u posljednjih 24 sata i -7.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu cGHS (CGHS)

Tržišna kapitalizacija $ 40.73K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 40.73K Količina u optjecaju 485.51K Ukupna količina 485,510.0768783907

Trenutačna tržišna kapitalizacija cGHS je $ 40.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CGHS je 485.51K, s ukupnom količinom od 485510.0768783907. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.73K.