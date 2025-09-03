Više o CGHS

cGHS Cijena (CGHS)

Neuvršten

1 CGHS u USD cijena uživo:

$0.083887
-0.60%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena cGHS (CGHS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:58:46 (UTC+8)

cGHS (CGHS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.083055
24-satna najniža cijena
$ 0.084433
24-satna najviša cijena

$ 0.083055
$ 0.084433
$ 0.099394
$ 0.063213
+0.65%

-0.62%

-7.29%

-7.29%

cGHS (CGHS) cijena u stvarnom vremenu je $0.083887. Tijekom protekla 24 sata, CGHStrgovalo je između najniže cijene $ 0.083055 i najviše cijene $ 0.084433, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CGHS je $ 0.099394, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.063213.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CGHS se promijenio za +0.65% u posljednjih sat vremena, -0.62% u posljednjih 24 sata i -7.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu cGHS (CGHS)

$ 40.73K
--
$ 40.73K
485.51K
485,510.0768783907
Trenutačna tržišna kapitalizacija cGHS je $ 40.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CGHS je 485.51K, s ukupnom količinom od 485510.0768783907. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.73K.

cGHS (CGHS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz cGHS u USD iznosila je $ -0.00052950005911958.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz cGHS u USD iznosila je $ -0.0105100512.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz cGHS u USD iznosila je $ -0.0113331085.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz cGHS u USD iznosila je $ -0.01373896967149294.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00052950005911958-0.62%
30 dana$ -0.0105100512-12.52%
60 dana$ -0.0113331085-13.50%
90 dana$ -0.01373896967149294-14.07%

Što je cGHS (CGHS)

cGHS is a Ghanaian Cedi stablecoin. Like all Mento stablecoins cGHS is a fully open-source and decentralized stablecoin. cGHS is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o cGHS (CGHS)

Koliko cGHS (CGHS) vrijedi danas?
Cijena CGHS uživo u USD je 0.083887 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CGHS u USD?
Trenutačna cijena CGHS u USD je $ 0.083887. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija cGHS?
Tržišna kapitalizacija za CGHS je $ 40.73K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CGHS?
Količina u optjecaju za CGHS je 485.51K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CGHS?
CGHS je postigao ATH cijenu od 0.099394 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CGHS?
CGHS je vidio ATL cijenu od 0.063213 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CGHS?
24-satni obujam trgovanja za CGHS je -- USD.
Hoće li CGHS još narasti ove godine?
CGHS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CGHS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:58:46 (UTC+8)

