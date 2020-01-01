cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) Informacije Cygnus is the first modular real yield layer. As the end game of real yield, it combines non-EVM systems such as TON with EVM ecosystem. Its yield-bearing Liquidity Validation System provide services for any system that requires its own distributed validation semantics for verification. Users can participate in ecological liquidity security protection while automatically enjoying staking yield, LVS fees and other systems' incentives. Službena web stranica: https://www.cygnus.finance/ Bijela knjiga: https://wiki.cygnus.finance/whitepaper Kupi CGETH.HASHKEY odmah!

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) Tokenomika i analiza cijena

Tržišna kapitalizacija: $ 844.83M
Ukupna količina: $ 199.93K
Količina u optjecaju: $ 199.93K
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 844.83M
Povijesni maksimum: $ 4,746.13
Povijesni minimum: $ 1,430.7
Trenutna cijena: $ 4,225.67

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CGETH.HASHKEY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CGETH.HASHKEY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CGETH.HASHKEY tokena, istražite CGETH.HASHKEY cijenu tokena uživo!

