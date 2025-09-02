Više o CGETH.HASHKEY

CGETH.HASHKEY Informacije o cijeni

CGETH.HASHKEY Bijela knjiga

CGETH.HASHKEY Službena web stranica

CGETH.HASHKEY Tokenomija

CGETH.HASHKEY Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

cgETH Hashkey Cloud Logotip

cgETH Hashkey Cloud Cijena (CGETH.HASHKEY)

Neuvršten

1 CGETH.HASHKEY u USD cijena uživo:

$4,250.7
$4,250.7$4,250.7
+0.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:03:35 (UTC+8)

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 4,122.41
$ 4,122.41$ 4,122.41
24-satna najniža cijena
$ 4,293.88
$ 4,293.88$ 4,293.88
24-satna najviša cijena

$ 4,122.41
$ 4,122.41$ 4,122.41

$ 4,293.88
$ 4,293.88$ 4,293.88

$ 4,746.13
$ 4,746.13$ 4,746.13

$ 1,430.7
$ 1,430.7$ 1,430.7

+0.00%

+0.16%

-0.03%

-0.03%

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) cijena u stvarnom vremenu je $4,250.7. Tijekom protekla 24 sata, CGETH.HASHKEYtrgovalo je između najniže cijene $ 4,122.41 i najviše cijene $ 4,293.88, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CGETH.HASHKEY je $ 4,746.13, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,430.7.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CGETH.HASHKEY se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, +0.16% u posljednjih 24 sata i -0.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY)

$ 849.84M
$ 849.84M$ 849.84M

--
----

$ 849.84M
$ 849.84M$ 849.84M

199.93K
199.93K 199.93K

199,929.02
199,929.02 199,929.02

Trenutačna tržišna kapitalizacija cgETH Hashkey Cloud je $ 849.84M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CGETH.HASHKEY je 199.93K, s ukupnom količinom od 199929.02. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 849.84M.

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz cgETH Hashkey Cloud u USD iznosila je $ +6.81.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz cgETH Hashkey Cloud u USD iznosila je $ +866.1965941800.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz cgETH Hashkey Cloud u USD iznosila je $ +2,491.5044478600.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz cgETH Hashkey Cloud u USD iznosila je $ +1,500.3993421208035.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +6.81+0.16%
30 dana$ +866.1965941800+20.38%
60 dana$ +2,491.5044478600+58.61%
90 dana$ +1,500.3993421208035+54.55%

Što je cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY)

Cygnus is the first modular real yield layer. As the end game of real yield, it combines non-EVM systems such as TON with EVM ecosystem. Its yield-bearing Liquidity Validation System provide services for any system that requires its own distributed validation semantics for verification. Users can participate in ecological liquidity security protection while automatically enjoying staking yield, LVS fees and other systems' incentives.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

cgETH Hashkey Cloud Predviđanje cijene (USD)

Koliko će cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za cgETH Hashkey Cloud.

Provjerite cgETH Hashkey Cloud predviđanje cijene sada!

CGETH.HASHKEY u lokalnim valutama

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CGETH.HASHKEY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY)

Koliko cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) vrijedi danas?
Cijena CGETH.HASHKEY uživo u USD je 4,250.7 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CGETH.HASHKEY u USD?
Trenutačna cijena CGETH.HASHKEY u USD je $ 4,250.7. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija cgETH Hashkey Cloud?
Tržišna kapitalizacija za CGETH.HASHKEY je $ 849.84M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CGETH.HASHKEY?
Količina u optjecaju za CGETH.HASHKEY je 199.93K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CGETH.HASHKEY?
CGETH.HASHKEY je postigao ATH cijenu od 4,746.13 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CGETH.HASHKEY?
CGETH.HASHKEY je vidio ATL cijenu od 1,430.7 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CGETH.HASHKEY?
24-satni obujam trgovanja za CGETH.HASHKEY je -- USD.
Hoće li CGETH.HASHKEY još narasti ove godine?
CGETH.HASHKEY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CGETH.HASHKEY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:03:35 (UTC+8)

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.