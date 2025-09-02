cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 4,122.41 24-satna najviša cijena $ 4,293.88 Najviša cijena ikada $ 4,746.13 Najniža cijena $ 1,430.7 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) +0.16% Promjena cijene (7D) -0.03%

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) cijena u stvarnom vremenu je $4,250.7. Tijekom protekla 24 sata, CGETH.HASHKEYtrgovalo je između najniže cijene $ 4,122.41 i najviše cijene $ 4,293.88, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CGETH.HASHKEY je $ 4,746.13, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,430.7.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CGETH.HASHKEY se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, +0.16% u posljednjih 24 sata i -0.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY)

Tržišna kapitalizacija $ 849.84M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 849.84M Količina u optjecaju 199.93K Ukupna količina 199,929.02

Trenutačna tržišna kapitalizacija cgETH Hashkey Cloud je $ 849.84M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CGETH.HASHKEY je 199.93K, s ukupnom količinom od 199929.02. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 849.84M.