CF Large Cap Index Cijena danas

Trenutačna cijena CF Large Cap Index (LCAP) danas je $ 8.94, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LCAP u USD je $ 8.94 po LCAP.

CF Large Cap Index trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,620,005, s količinom u optjecaju od 628.42K LCAP. Tijekom posljednja 24 sata, LCAP trgovao je između $ 8.41 (niska) i $ 8.99 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 13.34, dok je rekordna najniža cijena bila $ 8.41.

U kratkoročnim performansama, LCAP se kretao +0.32% u posljednjem satu i -11.99% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu CF Large Cap Index (LCAP)

Tržišna kapitalizacija $ 5.62M$ 5.62M $ 5.62M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.62M$ 5.62M $ 5.62M Količina u optjecaju 628.42K 628.42K 628.42K Ukupna količina 628,418.6775373633 628,418.6775373633 628,418.6775373633

Trenutačna tržišna kapitalizacija CF Large Cap Index je $ 5.62M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LCAP je 628.42K, s ukupnom količinom od 628418.6775373633. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.62M.