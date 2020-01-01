CertaiK by Virtuals (CERTAI) Tokenomika

CertaiK by Virtuals (CERTAI) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u CertaiK by Virtuals (CERTAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
CertaiK by Virtuals (CERTAI) Informacije

CertaiK is a smart contract auditing agent built on Virtuals. It can provide direct audits on Solidity or Rust code through our web app on top of providing security analysis and live audits for trending projects on Twitter.

We want to make smart contract auditing more accessible and equitable for everyone by providing free AI audits through CertaiK along with it's associated platforms.

The movement to bring smart contract exploits to zero through 24/7 auditing and monitoring of on-chain security begins with CertaiK.

Službena web stranica:
https://www.certaik.xyz/

CertaiK by Virtuals (CERTAI) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CertaiK by Virtuals (CERTAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 406.29K
Ukupna količina:
$ 997.20M
Količina u optjecaju:
$ 997.20M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 406.29K
Povijesni maksimum:
$ 0.01099858
Povijesni minimum:
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00040714
CertaiK by Virtuals (CERTAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike CertaiK by Virtuals (CERTAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj CERTAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja CERTAI tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku CERTAI tokena, istražite CERTAI cijenu tokena uživo!

CERTAI Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide CERTAI? Naša CERTAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.