CertaiK by Virtuals Logotip

CertaiK by Virtuals Cijena (CERTAI)

Neuvršten

1 CERTAI u USD cijena uživo:

$0.00042586
$0.00042586$0.00042586
-13.80%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena CertaiK by Virtuals (CERTAI)
CertaiK by Virtuals (CERTAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01099858
$ 0.01099858$ 0.01099858

$ 0
$ 0$ 0

-0.24%

-13.75%

-23.37%

-23.37%

CertaiK by Virtuals (CERTAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CERTAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CERTAI je $ 0.01099858, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CERTAI se promijenio za -0.24% u posljednjih sat vremena, -13.75% u posljednjih 24 sata i -23.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CertaiK by Virtuals (CERTAI)

$ 424.67K
$ 424.67K$ 424.67K

--
----

$ 424.67K
$ 424.67K$ 424.67K

997.20M
997.20M 997.20M

997,195,783.4280375
997,195,783.4280375 997,195,783.4280375

Trenutačna tržišna kapitalizacija CertaiK by Virtuals je $ 424.67K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CERTAI je 997.20M, s ukupnom količinom od 997195783.4280375. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 424.67K.

CertaiK by Virtuals (CERTAI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz CertaiK by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz CertaiK by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz CertaiK by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz CertaiK by Virtuals u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-13.75%
30 dana$ 0+9.55%
60 dana$ 0-66.86%
90 dana$ 0--

Što je CertaiK by Virtuals (CERTAI)

CertaiK is a smart contract auditing agent built on Virtuals. It can provide direct audits on Solidity or Rust code through our web app on top of providing security analysis and live audits for trending projects on Twitter. We want to make smart contract auditing more accessible and equitable for everyone by providing free AI audits through CertaiK along with it's associated platforms. The movement to bring smart contract exploits to zero through 24/7 auditing and monitoring of on-chain security begins with CertaiK.

Resurs CertaiK by Virtuals (CERTAI)

Službena web-stranica

CertaiK by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će CertaiK by Virtuals (CERTAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CertaiK by Virtuals (CERTAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CertaiK by Virtuals.

Provjerite CertaiK by Virtuals predviđanje cijene sada!

CERTAI u lokalnim valutama

CertaiK by Virtuals (CERTAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CertaiK by Virtuals (CERTAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CERTAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CertaiK by Virtuals (CERTAI)

Koliko CertaiK by Virtuals (CERTAI) vrijedi danas?
Cijena CERTAI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CERTAI u USD?
Trenutačna cijena CERTAI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija CertaiK by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za CERTAI je $ 424.67K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CERTAI?
Količina u optjecaju za CERTAI je 997.20M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CERTAI?
CERTAI je postigao ATH cijenu od 0.01099858 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CERTAI?
CERTAI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CERTAI?
24-satni obujam trgovanja za CERTAI je -- USD.
Hoće li CERTAI još narasti ove godine?
CERTAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CERTAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.