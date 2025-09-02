Cerebrum DAO (NEURON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00152718$ 0.00152718 $ 0.00152718 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.58% Promjena cijene (1D) -3.05% Promjena cijene (7D) -24.69% Promjena cijene (7D) -24.69%

Cerebrum DAO (NEURON) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NEURONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEURON je $ 0.00152718, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEURON se promijenio za +0.58% u posljednjih sat vremena, -3.05% u posljednjih 24 sata i -24.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cerebrum DAO (NEURON)

Tržišna kapitalizacija $ 6.29M$ 6.29M $ 6.29M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.27M$ 20.27M $ 20.27M Količina u optjecaju 26.68B 26.68B 26.68B Ukupna količina 86,000,000,000.0 86,000,000,000.0 86,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cerebrum DAO je $ 6.29M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NEURON je 26.68B, s ukupnom količinom od 86000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.27M.