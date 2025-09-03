Cerebrum (CBM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.020536$ 0.020536 $ 0.020536 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.06% Promjena cijene (1D) +0.76% Promjena cijene (7D) +8.14% Promjena cijene (7D) +8.14%

Cerebrum (CBM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CBMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CBM je $ 0.020536, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CBM se promijenio za +1.06% u posljednjih sat vremena, +0.76% u posljednjih 24 sata i +8.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cerebrum (CBM)

Tržišna kapitalizacija $ 21.74K$ 21.74K $ 21.74K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.74K$ 21.74K $ 21.74K Količina u optjecaju 999.95M 999.95M 999.95M Ukupna količina 999,947,812.508507 999,947,812.508507 999,947,812.508507

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cerebrum je $ 21.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CBM je 999.95M, s ukupnom količinom od 999947812.508507. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.74K.