Više o CBM

CBM Informacije o cijeni

CBM Bijela knjiga

CBM Službena web stranica

CBM Tokenomija

CBM Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Cerebrum Logotip

Cerebrum Cijena (CBM)

Neuvršten

1 CBM u USD cijena uživo:

--
----
+0.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Cerebrum (CBM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:22:56 (UTC+8)

Cerebrum (CBM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.020536
$ 0.020536$ 0.020536

$ 0
$ 0$ 0

+1.06%

+0.76%

+8.14%

+8.14%

Cerebrum (CBM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CBMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CBM je $ 0.020536, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CBM se promijenio za +1.06% u posljednjih sat vremena, +0.76% u posljednjih 24 sata i +8.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cerebrum (CBM)

$ 21.74K
$ 21.74K$ 21.74K

--
----

$ 21.74K
$ 21.74K$ 21.74K

999.95M
999.95M 999.95M

999,947,812.508507
999,947,812.508507 999,947,812.508507

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cerebrum je $ 21.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CBM je 999.95M, s ukupnom količinom od 999947812.508507. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.74K.

Cerebrum (CBM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Cerebrum u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Cerebrum u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Cerebrum u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Cerebrum u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.76%
30 dana$ 0+29.79%
60 dana$ 0+18.31%
90 dana$ 0--

Što je Cerebrum (CBM)

Introducing Cerebrum: a powerful ecosystem for Agentic AI, built on three core components: AI Agent Builder: Build, Customize, or Integrate Cerebrum's AI Agent Builder lets you create intelligent agents your way. Build from the ground up, customize existing templates, or bring your own agent (BYOA) like Deep Pavlov or ElizaOS. This component provides the foundation for your AI workforce, offering flexibility and control over agent creation. Hugging Face & Custom Tools: Open-Source Power and Data Access Cerebrum seamlessly integrates with Hugging Face, granting your agents access to the largest library of open-source Large Language Models (LLMs). This unlocks advanced AI capabilities, from natural language processing to code generation. Additionally, a custom framework enables agents to interact with your local data and live web data, expanding their knowledge and reach. Decentralized Hosting: Cost-Effective and Community-Powered Cerebrum's decentralized model hosting network distributes the computational load of running LLMs. Users contribute their devices, earning money while powering the network. This approach significantly reduces costs compared to traditional cloud services and makes powerful AI more accessible.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Cerebrum Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Cerebrum (CBM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Cerebrum (CBM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Cerebrum.

Provjerite Cerebrum predviđanje cijene sada!

CBM u lokalnim valutama

Cerebrum (CBM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Cerebrum (CBM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CBM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Cerebrum (CBM)

Koliko Cerebrum (CBM) vrijedi danas?
Cijena CBM uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CBM u USD?
Trenutačna cijena CBM u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Cerebrum?
Tržišna kapitalizacija za CBM je $ 21.74K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CBM?
Količina u optjecaju za CBM je 999.95M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CBM?
CBM je postigao ATH cijenu od 0.020536 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CBM?
CBM je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CBM?
24-satni obujam trgovanja za CBM je -- USD.
Hoće li CBM još narasti ove godine?
CBM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CBM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:22:56 (UTC+8)

Cerebrum (CBM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.