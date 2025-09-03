Cerebro (CRX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.602236$ 0.602236 $ 0.602236 Najniža cijena $ 0.00216278$ 0.00216278 $ 0.00216278 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +4.39% Promjena cijene (7D) +4.39%

Cerebro (CRX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00363577. Tijekom protekla 24 sata, CRXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRX je $ 0.602236, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00216278.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +4.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cerebro (CRX)

Tržišna kapitalizacija $ 36.36K$ 36.36K $ 36.36K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 36.36K$ 36.36K $ 36.36K Količina u optjecaju 10.00M 10.00M 10.00M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cerebro je $ 36.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRX je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.36K.