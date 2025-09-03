Više o CRX

Cerebro Logotip

Cerebro Cijena (CRX)

Neuvršten

1 CRX u USD cijena uživo:

$0.00363577
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
Grafikon aktualnih cijena Cerebro (CRX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:22:48 (UTC+8)

Cerebro (CRX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.602236
$ 0.00216278
--

--

+4.39%

+4.39%

Cerebro (CRX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00363577. Tijekom protekla 24 sata, CRXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRX je $ 0.602236, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00216278.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +4.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cerebro (CRX)

$ 36.36K
--
$ 36.36K
10.00M
10,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Cerebro je $ 36.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRX je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.36K.

Cerebro (CRX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Cerebro u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Cerebro u USD iznosila je $ +0.0008726378.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Cerebro u USD iznosila je $ +0.0020914828.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Cerebro u USD iznosila je $ +0.0011699597087065617.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0008726378+24.00%
60 dana$ +0.0020914828+57.53%
90 dana$ +0.0011699597087065617+47.45%

Što je Cerebro (CRX)

Powered by our Novel CCC (Cross-Chain-Communication Protocol) & zkSync layer for privacy and settling transactions, Cerebro is a mighty addition to have in every trades toolbox. Cerebro Bot provides one access point to trade tokens across all supported chains, eliminating the need for traders to interact with multiple wallets, exchanges, or bridges. Simple commands allow users to perform complex cross-chain swaps without leaving the bot interface. Utilizing a proprietary routing protocol, Cerebro Bot optimizes the transaction flow by: - Automatically detecting the token’s native chain. - Finding the best route for the swap across chains. - Executing the trade without the user needing to manage multiple steps. Example: Buy a ERC-20 Token (Pepe) with SOL (On solana network)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Cerebro (CRX)

Službena web-stranica

Cerebro Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Cerebro (CRX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Cerebro (CRX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Cerebro.

Provjerite Cerebro predviđanje cijene sada!

CRX u lokalnim valutama

Cerebro (CRX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Cerebro (CRX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CRX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Cerebro (CRX)

Koliko Cerebro (CRX) vrijedi danas?
Cijena CRX uživo u USD je 0.00363577 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CRX u USD?
Trenutačna cijena CRX u USD je $ 0.00363577. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Cerebro?
Tržišna kapitalizacija za CRX je $ 36.36K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CRX?
Količina u optjecaju za CRX je 10.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CRX?
CRX je postigao ATH cijenu od 0.602236 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CRX?
CRX je vidio ATL cijenu od 0.00216278 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CRX?
24-satni obujam trgovanja za CRX je -- USD.
Hoće li CRX još narasti ove godine?
CRX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CRX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Cerebro (CRX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.