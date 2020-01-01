CEREAL (CEP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CEREAL (CEP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CEREAL (CEP) Informacije DRM tokens are value transmission means used in DoDream Chain and are the basic units that operate by smart contracts. Users can use a variety of services provided through DoDream Chain, such as matching, inquiry, and purchase, as DRM tokens. Users of various nationalities can trade between individuals without remittance or exchange fees. By leaving token’s transaction details, users can receive proven services and information and secure a transparent reputation. Službena web stranica: http://ir.dodream.io/ Kupi CEP odmah!

CEREAL (CEP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CEREAL (CEP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 16.93K $ 16.93K $ 16.93K Ukupna količina: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Količina u optjecaju: $ 180.11M $ 180.11M $ 180.11M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 23.51K $ 23.51K $ 23.51K Povijesni maksimum: $ 0.30406 $ 0.30406 $ 0.30406 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni CEREAL (CEP)

CEREAL (CEP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CEREAL (CEP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CEP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CEP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CEP tokena, istražite CEP cijenu tokena uživo!

