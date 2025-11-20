Centric Swap Cijena danas

Trenutačna cijena Centric Swap (CNS) danas je --, s promjenom od 18.43% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CNS u USD je -- po CNS.

Centric Swap trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 52,899, s količinom u optjecaju od 369.59B CNS. Tijekom posljednja 24 sata, CNS trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01873632, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, CNS se kretao -0.12% u posljednjem satu i +19.41% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Centric Swap (CNS)

Tržišna kapitalizacija $ 52.90K$ 52.90K $ 52.90K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 52.90K$ 52.90K $ 52.90K Količina u optjecaju 369.59B 369.59B 369.59B Ukupna količina 369,592,121,791.1336 369,592,121,791.1336 369,592,121,791.1336

