Central Doge Republic Meme Logotip

Central Doge Republic Meme Cijena (CDR)

Neuvršten

1 CDR u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Central Doge Republic Meme (CDR)
Central Doge Republic Meme (CDR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Central Doge Republic Meme (CDR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CDRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CDR je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CDR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Central Doge Republic Meme (CDR)

$ 3.58K
$ 3.58K$ 3.58K

--
----

$ 3.58K
$ 3.58K$ 3.58K

998.37M
998.37M 998.37M

998,370,200.462238
998,370,200.462238 998,370,200.462238

Trenutačna tržišna kapitalizacija Central Doge Republic Meme je $ 3.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CDR je 998.37M, s ukupnom količinom od 998370200.462238. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.58K.

Central Doge Republic Meme (CDR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Central Doge Republic Meme u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Central Doge Republic Meme u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Central Doge Republic Meme u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Central Doge Republic Meme u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-0.88%
60 dana$ 0+10.11%
90 dana$ 0--

Što je Central Doge Republic Meme (CDR)

CDR is a fungible crypto asset created on the Solana blockchain, representing the official meme of the Central Doge Republic Meme and supported by DogeCoin itself. CDR Meme is intended to serve as a symbol and support for the ideals represented by the Central Doge Republic Meme. $CDR is not designed to be, nor should it be considered, an investment opportunity, investment contract, or security of any kind.

Resurs Central Doge Republic Meme (CDR)

Službena web-stranica

Central Doge Republic Meme Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Central Doge Republic Meme (CDR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Central Doge Republic Meme (CDR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Central Doge Republic Meme.

Provjerite Central Doge Republic Meme predviđanje cijene sada!

CDR u lokalnim valutama

Central Doge Republic Meme (CDR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Central Doge Republic Meme (CDR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CDR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Central Doge Republic Meme (CDR)

Koliko Central Doge Republic Meme (CDR) vrijedi danas?
Cijena CDR uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CDR u USD?
Trenutačna cijena CDR u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Central Doge Republic Meme?
Tržišna kapitalizacija za CDR je $ 3.58K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CDR?
Količina u optjecaju za CDR je 998.37M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CDR?
CDR je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CDR?
CDR je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CDR?
24-satni obujam trgovanja za CDR je -- USD.
Hoće li CDR još narasti ove godine?
CDR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CDR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:36:11 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.