Central Doge Republic Meme (CDR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Central Doge Republic Meme (CDR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CDRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CDR je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CDR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Central Doge Republic Meme (CDR)

Tržišna kapitalizacija $ 3.58K$ 3.58K $ 3.58K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.58K$ 3.58K $ 3.58K Količina u optjecaju 998.37M 998.37M 998.37M Ukupna količina 998,370,200.462238 998,370,200.462238 998,370,200.462238

Trenutačna tržišna kapitalizacija Central Doge Republic Meme je $ 3.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CDR je 998.37M, s ukupnom količinom od 998370200.462238. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.58K.