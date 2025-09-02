Centience (CENTS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03824067$ 0.03824067 $ 0.03824067 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.34% Promjena cijene (1D) -3.90% Promjena cijene (7D) -4.81% Promjena cijene (7D) -4.81%

Centience (CENTS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CENTStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CENTS je $ 0.03824067, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CENTS se promijenio za -1.34% u posljednjih sat vremena, -3.90% u posljednjih 24 sata i -4.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Centience (CENTS)

Tržišna kapitalizacija $ 243.23K$ 243.23K $ 243.23K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 243.23K$ 243.23K $ 243.23K Količina u optjecaju 999.83M 999.83M 999.83M Ukupna količina 999,831,895.426471 999,831,895.426471 999,831,895.426471

Trenutačna tržišna kapitalizacija Centience je $ 243.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CENTS je 999.83M, s ukupnom količinom od 999831895.426471. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 243.23K.