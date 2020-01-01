Celo Nigerian Naira (CNGN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Celo Nigerian Naira (CNGN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Celo Nigerian Naira (CNGN) Informacije cNGN is a Nigerian Naira stablecoin. Like all Mento stablecoins cNGN is a fully open-source and decentralized stablecoin. cNGN is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins. Službena web stranica: https://www.mento.org/ Bijela knjiga: https://github.com/mento-protocol/whitepaper Kupi CNGN odmah!

Celo Nigerian Naira (CNGN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Celo Nigerian Naira (CNGN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 12.50K $ 12.50K $ 12.50K Ukupna količina: $ 19.18M $ 19.18M $ 19.18M Količina u optjecaju: $ 19.18M $ 19.18M $ 19.18M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.50K $ 12.50K $ 12.50K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00065163 $ 0.00065163 $ 0.00065163 Saznajte više o cijeni Celo Nigerian Naira (CNGN)

Celo Nigerian Naira (CNGN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Celo Nigerian Naira (CNGN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CNGN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CNGN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CNGN tokena, istražite CNGN cijenu tokena uživo!

