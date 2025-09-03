Više o CNGN

CNGN Informacije o cijeni

CNGN Bijela knjiga

CNGN Službena web stranica

CNGN Tokenomija

CNGN Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Celo Nigerian Naira Logotip

Celo Nigerian Naira Cijena (CNGN)

Neuvršten

1 CNGN u USD cijena uživo:

$0.00065151
$0.00065151$0.00065151
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Celo Nigerian Naira (CNGN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:22:34 (UTC+8)

Celo Nigerian Naira (CNGN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.02%

+0.02%

Celo Nigerian Naira (CNGN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CNGNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CNGN je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CNGN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Celo Nigerian Naira (CNGN)

$ 12.50K
$ 12.50K$ 12.50K

--
----

$ 12.50K
$ 12.50K$ 12.50K

19.18M
19.18M 19.18M

19,180,264.27049024
19,180,264.27049024 19,180,264.27049024

Trenutačna tržišna kapitalizacija Celo Nigerian Naira je $ 12.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CNGN je 19.18M, s ukupnom količinom od 19180264.27049024. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.50K.

Celo Nigerian Naira (CNGN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Celo Nigerian Naira u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Celo Nigerian Naira u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Celo Nigerian Naira u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Celo Nigerian Naira u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-0.03%
60 dana$ 0+0.57%
90 dana$ 0--

Što je Celo Nigerian Naira (CNGN)

cNGN is a Nigerian Naira stablecoin. Like all Mento stablecoins cNGN is a fully open-source and decentralized stablecoin. cNGN is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Celo Nigerian Naira (CNGN)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Celo Nigerian Naira Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Celo Nigerian Naira (CNGN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Celo Nigerian Naira (CNGN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Celo Nigerian Naira.

Provjerite Celo Nigerian Naira predviđanje cijene sada!

CNGN u lokalnim valutama

Celo Nigerian Naira (CNGN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Celo Nigerian Naira (CNGN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CNGN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Celo Nigerian Naira (CNGN)

Koliko Celo Nigerian Naira (CNGN) vrijedi danas?
Cijena CNGN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CNGN u USD?
Trenutačna cijena CNGN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Celo Nigerian Naira?
Tržišna kapitalizacija za CNGN je $ 12.50K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CNGN?
Količina u optjecaju za CNGN je 19.18M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CNGN?
CNGN je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CNGN?
CNGN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CNGN?
24-satni obujam trgovanja za CNGN je -- USD.
Hoće li CNGN još narasti ove godine?
CNGN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CNGN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:22:34 (UTC+8)

Celo Nigerian Naira (CNGN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.