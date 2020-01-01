Celo Japanese Yen (CJPY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Celo Japanese Yen (CJPY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Celo Japanese Yen (CJPY) Informacije cJPY is a Japanese Yen stablecoin. Like all Mento stablecoins cJPY is a fully open-source and decentralized stablecoin. cJPY is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins. Službena web stranica: https://www.mento.org/ Bijela knjiga: https://github.com/mento-protocol/whitepaper Kupi CJPY odmah!

Celo Japanese Yen (CJPY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Celo Japanese Yen (CJPY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 30.63K $ 30.63K $ 30.63K Ukupna količina: $ 4.54M $ 4.54M $ 4.54M Količina u optjecaju: $ 4.54M $ 4.54M $ 4.54M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 30.63K $ 30.63K $ 30.63K Povijesni maksimum: $ 0.00700741 $ 0.00700741 $ 0.00700741 Povijesni minimum: $ 0.00660741 $ 0.00660741 $ 0.00660741 Trenutna cijena: $ 0.00674623 $ 0.00674623 $ 0.00674623 Saznajte više o cijeni Celo Japanese Yen (CJPY)

Celo Japanese Yen (CJPY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Celo Japanese Yen (CJPY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CJPY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CJPY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CJPY tokena, istražite CJPY cijenu tokena uživo!

CJPY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CJPY? Naša CJPY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CJPY predviđanje cijene tokena odmah!

