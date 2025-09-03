Celo Japanese Yen (CJPY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00670322 $ 0.00670322 $ 0.00670322 24-satna najniža cijena $ 0.00681444 $ 0.00681444 $ 0.00681444 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00670322$ 0.00670322 $ 0.00670322 24-satna najviša cijena $ 0.00681444$ 0.00681444 $ 0.00681444 Najviša cijena ikada $ 0.00700741$ 0.00700741 $ 0.00700741 Najniža cijena $ 0.00660741$ 0.00660741 $ 0.00660741 Promjena cijene (1H) -0.17% Promjena cijene (1D) -1.06% Promjena cijene (7D) -0.85% Promjena cijene (7D) -0.85%

Celo Japanese Yen (CJPY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00672747. Tijekom protekla 24 sata, CJPYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00670322 i najviše cijene $ 0.00681444, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CJPY je $ 0.00700741, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00660741.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CJPY se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, -1.06% u posljednjih 24 sata i -0.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Celo Japanese Yen (CJPY)

Tržišna kapitalizacija $ 31.02K$ 31.02K $ 31.02K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 31.02K$ 31.02K $ 31.02K Količina u optjecaju 4.61M 4.61M 4.61M Ukupna količina 4,610,976.250465281 4,610,976.250465281 4,610,976.250465281

Trenutačna tržišna kapitalizacija Celo Japanese Yen je $ 31.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CJPY je 4.61M, s ukupnom količinom od 4610976.250465281. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.02K.