Celo Euro (CEUR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24-satna najniža cijena $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 24-satna najviša cijena $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Najviša cijena ikada $ 19.98$ 19.98 $ 19.98 Najniža cijena $ 0.236339$ 0.236339 $ 0.236339 Promjena cijene (1H) -0.04% Promjena cijene (1D) +0.06% Promjena cijene (7D) +0.52% Promjena cijene (7D) +0.52%

Celo Euro (CEUR) cijena u stvarnom vremenu je $1.17. Tijekom protekla 24 sata, CEURtrgovalo je između najniže cijene $ 1.16 i najviše cijene $ 1.17, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CEUR je $ 19.98, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.236339.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CEUR se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, +0.06% u posljednjih 24 sata i +0.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Celo Euro (CEUR)

Tržišna kapitalizacija $ 7.05M$ 7.05M $ 7.05M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.84M$ 12.84M $ 12.84M Količina u optjecaju 6.04M 6.04M 6.04M Ukupna količina 11,005,846.0 11,005,846.0 11,005,846.0

