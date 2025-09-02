Više o CUSD

CUSD Informacije o cijeni

CUSD Službena web stranica

CUSD Tokenomija

CUSD Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Celo Dollar Logotip

Celo Dollar Cijena (CUSD)

Neuvršten

1 CUSD u USD cijena uživo:

$0.999664
$0.999664$0.999664
-0.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Celo Dollar (CUSD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:03:20 (UTC+8)

Celo Dollar (CUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.995039
$ 0.995039$ 0.995039
24-satna najniža cijena
$ 1.015
$ 1.015$ 1.015
24-satna najviša cijena

$ 0.995039
$ 0.995039$ 0.995039

$ 1.015
$ 1.015$ 1.015

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 0.886584
$ 0.886584$ 0.886584

+0.04%

-0.48%

-0.01%

-0.01%

Celo Dollar (CUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.999902. Tijekom protekla 24 sata, CUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.995039 i najviše cijene $ 1.015, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CUSD je $ 1.14, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.886584.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CUSD se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, -0.48% u posljednjih 24 sata i -0.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Celo Dollar (CUSD)

$ 35.49M
$ 35.49M$ 35.49M

--
----

$ 35.49M
$ 35.49M$ 35.49M

35.55M
35.55M 35.55M

35,553,967.1844835
35,553,967.1844835 35,553,967.1844835

Trenutačna tržišna kapitalizacija Celo Dollar je $ 35.49M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CUSD je 35.55M, s ukupnom količinom od 35553967.1844835. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 35.49M.

Celo Dollar (CUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Celo Dollar u USD iznosila je $ -0.0048443083522819.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Celo Dollar u USD iznosila je $ +0.0004391569.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Celo Dollar u USD iznosila je $ +0.0002972708.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Celo Dollar u USD iznosila je $ +0.0001217934541017.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0048443083522819-0.48%
30 dana$ +0.0004391569+0.04%
60 dana$ +0.0002972708+0.03%
90 dana$ +0.0001217934541017+0.01%

Što je Celo Dollar (CUSD)

Celo Dollars (cUSD) are a stable asset that follows the US Dollar. With cUSD you can share money faster, cheaper, and more easily on your mobile phone. cUSD is on the Celo blockchain and is ERC 20 compatible.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Celo Dollar (CUSD)

Službena web-stranica

Celo Dollar Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Celo Dollar (CUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Celo Dollar (CUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Celo Dollar.

Provjerite Celo Dollar predviđanje cijene sada!

CUSD u lokalnim valutama

Celo Dollar (CUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Celo Dollar (CUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Celo Dollar (CUSD)

Koliko Celo Dollar (CUSD) vrijedi danas?
Cijena CUSD uživo u USD je 0.999902 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CUSD u USD?
Trenutačna cijena CUSD u USD je $ 0.999902. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Celo Dollar?
Tržišna kapitalizacija za CUSD je $ 35.49M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CUSD?
Količina u optjecaju za CUSD je 35.55M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CUSD?
CUSD je postigao ATH cijenu od 1.14 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CUSD?
CUSD je vidio ATL cijenu od 0.886584 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CUSD?
24-satni obujam trgovanja za CUSD je -- USD.
Hoće li CUSD još narasti ove godine?
CUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:03:20 (UTC+8)

Celo Dollar (CUSD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.