Celo Dollar (CUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.995039 $ 0.995039 $ 0.995039 24-satna najniža cijena $ 1.015 $ 1.015 $ 1.015 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.995039$ 0.995039 $ 0.995039 24-satna najviša cijena $ 1.015$ 1.015 $ 1.015 Najviša cijena ikada $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Najniža cijena $ 0.886584$ 0.886584 $ 0.886584 Promjena cijene (1H) +0.04% Promjena cijene (1D) -0.48% Promjena cijene (7D) -0.01% Promjena cijene (7D) -0.01%

Celo Dollar (CUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.999902. Tijekom protekla 24 sata, CUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.995039 i najviše cijene $ 1.015, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CUSD je $ 1.14, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.886584.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CUSD se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, -0.48% u posljednjih 24 sata i -0.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Celo Dollar (CUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 35.49M$ 35.49M $ 35.49M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 35.49M$ 35.49M $ 35.49M Količina u optjecaju 35.55M 35.55M 35.55M Ukupna količina 35,553,967.1844835 35,553,967.1844835 35,553,967.1844835

Trenutačna tržišna kapitalizacija Celo Dollar je $ 35.49M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CUSD je 35.55M, s ukupnom količinom od 35553967.1844835. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 35.49M.