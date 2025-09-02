CELLULA (CELA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.071922$ 0.071922 $ 0.071922 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.12% Promjena cijene (1D) +0.12% Promjena cijene (7D) +0.13% Promjena cijene (7D) +0.13%

CELLULA (CELA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CELAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CELA je $ 0.071922, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CELA se promijenio za +0.12% u posljednjih sat vremena, +0.12% u posljednjih 24 sata i +0.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CELLULA (CELA)

Tržišna kapitalizacija $ 51.03K$ 51.03K $ 51.03K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 822.96K$ 822.96K $ 822.96K Količina u optjecaju 62.00M 62.00M 62.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CELLULA je $ 51.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CELA je 62.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 822.96K.