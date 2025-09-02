Cellex (CELLEX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00169009 $ 0.00169009 $ 0.00169009 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00169009$ 0.00169009 $ 0.00169009 Najviša cijena ikada $ 0.01026336$ 0.01026336 $ 0.01026336 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.13% Promjena cijene (1D) -0.09% Promjena cijene (7D) -30.15% Promjena cijene (7D) -30.15%

Cellex (CELLEX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00167651. Tijekom protekla 24 sata, CELLEXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00169009, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CELLEX je $ 0.01026336, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CELLEX se promijenio za -0.13% u posljednjih sat vremena, -0.09% u posljednjih 24 sata i -30.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cellex (CELLEX)

Tržišna kapitalizacija $ 167.65K$ 167.65K $ 167.65K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 167.65K$ 167.65K $ 167.65K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cellex je $ 167.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CELLEX je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 167.65K.